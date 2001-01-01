На Московской бирже уже открыто более 2,5 млн уникальных счетов.

с чего всё началось

Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке

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