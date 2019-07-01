Экономика

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынкеRT на русском 03:57

Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
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Россияне стали открывать больше счетов на Московской бирже

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В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

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На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
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В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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Маленькая дочка Леры Кудрявцевой становится копией папы

Портрет отца с дочкой стал иллюстрацией к рассказу Леры о том, на кого Мария больше похожа внешне и по характеру.
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Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии

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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Женщина забыла в общественном туалете украшения за 3 миллиона рублей

Как стало известно, около 23 часов женщина удалилась в дамскую комнату, где положила на туалетный столик кольцо Cartier из белого золота с бриллиантом стоимостью 500 000 рублей и кольцо из белого золота с белой жемчужиной стоимостью 2,5 миллиона рублей.
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Как стало известно, Мосгоризбирком забраковал также более 10% подписей в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу Сергея Митрохина.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
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Футбол

Моуринью: «Жду подходящего проекта»

Обновлено вчера в 18:05
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 03:57
Музыка

Названы гонорары грузинских артистов в России

Отечественный организатор концертов Сергей Лавров назвал гонорары грузинских артистов за выступления в России.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

США вводят санкции против Турции из-за российских С-400

Обновлено вчера в 17:12
Общество

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

Обновлено в 05:40
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Обновлено в 03:48
Общество

WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США

Huawei Technologies Corporation планирует сокращение штата в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, базирующемся в США, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 05:08
Футбол

«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»

"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Общество

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

В Челябинской области 15 июля ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.
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Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
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Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено вчера в 14:30
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Экономика

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
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Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

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