Экономика
В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынкеRT на русском 03:57
Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
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В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
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На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
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По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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Маленькая дочка Леры Кудрявцевой становится копией папы
Портрет отца с дочкой стал иллюстрацией к рассказу Леры о том, на кого Мария больше похожа внешне и по характеру.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Женщина забыла в общественном туалете украшения за 3 миллиона рублей
Как стало известно, около 23 часов женщина удалилась в дамскую комнату, где положила на туалетный столик кольцо Cartier из белого золота с бриллиантом стоимостью 500 000 рублей и кольцо из белого золота с белой жемчужиной стоимостью 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 05:14
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Обновлено в 05:10
Гаджеты
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Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
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Обновлено в 05:14
Футбол
Моуринью: «Жду подходящего проекта»
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Политика
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 03:57
Музыка
Названы гонорары грузинских артистов в России
Отечественный организатор концертов Сергей Лавров назвал гонорары грузинских артистов за выступления в России.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
США вводят санкции против Турции из-за российских С-400
Обновлено вчера в 17:12
Общество
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Обновлено в 05:40
Общество
WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США
Huawei Technologies Corporation планирует сокращение штата в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, базирующемся в США, сообщает газета The Wall Street Journal.
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«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»
"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области 15 июля ожидаются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.
Обновлено в 04:59
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля
Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
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Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Экономика
Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости
Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:52
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
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