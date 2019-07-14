Экономика

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынкеRT на русском 03:57

Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мобильные приложения усилили желание граждан инвестировать в фондовый рынок

Красная весна06:26

Россияне стали открывать больше счетов на Московской бирже

iReactor05:31

Россияне стали больше открывать счетов на Московской бирже

ГЛАС.RU06:56

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке

News.ru07:48

В Счетной палате назвали количество счетов россиян на Московской бирже

Невские Новости04:37

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке

RT на русском03:57

«Чиновник не должен говорить, на что мне тратить мои деньги»

Известиявчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Футбол

"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"

Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

Обновлено в 06:08
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Первую французскую атомную «Барракуду» спустили на воду

Первая в серии из шести атомных подводных лодок нового проекта субмарина переведена из строительного цеха в сухой док, который к концу этого месяца будет заполнен водой, после чего она действительно будет спущена на воду.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Гаджеты

Новое «гармоничное» название получила операционная система Huawei

Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в России

На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Происшествия

Страдал от измен бывшей: что известно об убийце стюардессы в отеле

Обновлено в 09:44
Политика

The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Политика

Huawei массово уволит сотрудников в США

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08
Авто

В Сети продают армейский грузовик «Гелендваген»

На портале «eBay» выставлен на продажу редкий военный пикап Mercedes G-Class 1993 года выпуска.
Обновлено в 00:41
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский побывал на границе с Крымом

Обновлено вчера в 14:16
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Богомолов показал романтическое видео с Собчак

Режиссер Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram новое видео, на котором он запечатлен с ведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 06:51
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Экономика

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
Обновлено в 09:38
Культура

Александр Петров надеется, что фильм «Текст» с его участием выдвинут на «Оскар»

Актер Александр Петров выразил надежду, что фильм "Текст" Клима Шипенко по одноименному бестселлеру Дмитрия Глуховского, в котором Петров играет главную роль, будет выдвинут от России на "Оскар".
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Общество

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
Политика

Соболь призвала участников акции не уходить от здания Мосгоризбиркома

Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Третья мировая война уже ведется: разрабатывается оружие, которое будет страшнее ядерного

Новая война уже готовится противниками России, и происходит это вблизи ее рубежей. Речь идет не о ядерном, а о бактериологическом оружии.
Обновлено в 00:00
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Космос

В Дубае рассказали, что первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае объявил конкурс "Письмо в космос" для желающих отправить свои стихи, короткие рассказы или рисунки вместе с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, первый полет которого на Международную космическую станцию запланирован на 25 сентября, сообщили РИА Новости в центре.
Обновлено в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное