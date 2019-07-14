Экономика
В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынкеRT на русском 03:57
Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
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Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Футбол
"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"
Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 06:08
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Первую французскую атомную «Барракуду» спустили на воду
Первая в серии из шести атомных подводных лодок нового проекта субмарина переведена из строительного цеха в сухой док, который к концу этого месяца будет заполнен водой, после чего она действительно будет спущена на воду.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Новое «гармоничное» название получила операционная система Huawei
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Политика
Huawei массово уволит сотрудников в США
Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08
Авто
В Сети продают армейский грузовик «Гелендваген»
На портале «eBay» выставлен на продажу редкий военный пикап Mercedes G-Class 1993 года выпуска.
Обновлено в 00:41
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский побывал на границе с Крымом
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Богомолов показал романтическое видео с Собчак
Режиссер Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram новое видео, на котором он запечатлен с ведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 06:51
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Экономика
Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства
Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
Обновлено в 09:38
Культура
Александр Петров надеется, что фильм «Текст» с его участием выдвинут на «Оскар»
Актер Александр Петров выразил надежду, что фильм "Текст" Клима Шипенко по одноименному бестселлеру Дмитрия Глуховского, в котором Петров играет главную роль, будет выдвинут от России на "Оскар".
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Общество
Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля
Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Третья мировая война уже ведется: разрабатывается оружие, которое будет страшнее ядерного
Новая война уже готовится противниками России, и происходит это вблизи ее рубежей. Речь идет не о ядерном, а о бактериологическом оружии.
Обновлено в 00:00
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Космос
В Дубае рассказали, что первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту
Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае объявил конкурс "Письмо в космос" для желающих отправить свои стихи, короткие рассказы или рисунки вместе с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, первый полет которого на Международную космическую станцию запланирован на 25 сентября, сообщили РИА Новости в центре.
Обновлено в 09:09