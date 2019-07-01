Экономика
В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынкеRT на русском 03:57
Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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