Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеровRT на русском 13:10
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера. По её словам, средний размер пенсии в стране в настоящее время составляет 14 тыс. рублей.
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Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.
с чего всё началось
Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.РИА Новости03:10
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