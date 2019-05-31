Финансы

В Счётной палате предложили расширить использование маткапиталаRT на русском вчера в 22:14

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
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В Счетной палате предложили расширить использование маткапитала

Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
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В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

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Аудитор Счетной палаты предложила расширить использование маткапитала

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Маткапиталу больше возможностей: В Счётной палате озаботились деньгами семей

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В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

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Life.ruвчера в 21:03

Материнского капитала должно хватать не только на проценты по ипотеке - Счётная палата РФ

ПРАЙМвчера в 20:15
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В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
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В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
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