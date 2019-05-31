Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапиталаRT на русском вчера в 22:14
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
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Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.РИА Новостивчера в 20:30
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Аудитор Счетной палаты предложила расширить использование маткапитала
Московский Комсомолецвчера в 22:30
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Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Обновлено в 01:00
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«Валенсия» пытается сбить цену за Черышева
Обновлено в 02:45
Авто
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Обновлено вчера в 07:56
Политика
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Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Обновлено вчера в 16:47
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Продажи модернизированного Infiniti QX60 стартуют в июне.
Обновлено вчера в 06:05
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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
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Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
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Обновлено вчера в 08:37
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Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24