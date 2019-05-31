Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапиталаRT на русском вчера в 22:14
«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.
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Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.РИА Новостивчера в 20:30
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Аудитор Счетной палаты предложила расширить использование маткапитала
Московский Комсомолецвчера в 22:30
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Обновлено в 01:00
Происшествия
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Обновлено в 01:20
Политика
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Политика
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Происшествия
Два тела обнаружили в колодце водоканала в Нижнем Тагиле
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Обновлено в 03:58
Наука
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Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
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Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
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Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Госдума предложит запретить краудфандинг для долевого строительства
Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению.
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Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
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Самолет экстренно приземлился в Волгограде
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Экономика
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Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
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Обновлено вчера в 15:30
Недвижимость
Москва заняла второе место в мире по росту цен на элитное жилье
В компании отметили, что столица РФ уступила только Берлину (+14,1%).
Обновлено в 04:17