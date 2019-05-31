Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапиталаRT на русском вчера в 22:14
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
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Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.РИА Новостивчера в 20:30
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Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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В основе гоночной модели ляжет кузов LADA Granta FL.
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Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
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Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
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По полученной информации, вице-спикер Верховной Рады отметила, что если бы премьер Гройсман прилагал все свои усилия не к разворовыванию госбюджета страны, а к сохранению и восстановлению экономики Украины, то в государстве даже не шло бы и речи о дефолте.
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Обновлено вчера в 05:13
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Украина собирается ввести санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено вчера в 16:36