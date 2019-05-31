Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапиталаRT на русском вчера в 22:14
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
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Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.РИА Новостивчера в 20:30
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