В Счётной палате предложили расширить использование маткапиталаRT на русском вчера в 22:14

Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

с чего всё началось

«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.

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