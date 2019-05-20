Экономика

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиянИзвестия 12:21

Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в докладе, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь–март 2019 года. Документ опубликован на сайте палаты.
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Счетная палата РФ видит риски падения доходов населения в 2019 году

Независимая газета14:01

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Известия12:21

Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России

Московский Комсомолец08:05

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы10:30

Снизить бедность в России невозможно

Deita.ru11:45

Счетная палата видит риски дальнейшего снижения реальных доходов населения РФ в 2019 году

ТАСС08:38

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

РБК09:39
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Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

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Кино

Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа

Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в сериале «Игра престолов», оказался шокирован судьбой своего персонажа.
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Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

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На Брянщине сердечно-сосудистым центрам выделят 1 миллиард рублей

Финансовое обеспечение регионального проекта на шесть лет (с 2019 по 2024 годы) составит более 1 миллиарда рублей, об этом собравшихся проинформировал директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков.
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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
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Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
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Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
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Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Общество

Депутаты ГД вернули на доработку закон об оружии

Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев сообщил, что законопроект вернули на доработку.
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В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина

Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
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Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

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На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
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Порошенко показал свой новый офис

Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что теперь будет работать в отрытом офисе партии «Солидарность».
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Наука

Ученые смогли создать самый громкий звук под водой

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Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом»

Как утверждает БИЗНЕС Online, хоккеист может вернуться в Детройт, за который провел 14 сезонов. Второй вариант контракт с Автомобилистом.
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Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака

Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.
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Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

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Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
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Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
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Скончался певец Нильда Фернандес

Стало известно о смерти франко-испанского певца Нильда Фернандеса. Певец умер в возрасте 61 года на юге Франции.
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Обновлено в 10:22
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