Экономика

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиянИзвестия 12:21

Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в докладе, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь–март 2019 года. Документ опубликован на сайте палаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Счетная палата РФ видит риски падения доходов населения в 2019 году

Независимая газета14:01

Снизить бедность в России невозможно

Deita.ru11:45

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

РБК09:39

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы10:30

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Известия12:21

Счетная палата видит риски дальнейшего снижения реальных доходов населения РФ в 2019 году

ТАСС08:38

Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России

Московский Комсомолец08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400

Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 13:58
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Общество

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia открылся в Казани

Обновлено в 15:29
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»

Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай».
Обновлено в 16:35
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Футбол

Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Моуринью

Обновлено в 18:50
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Кино

Финал «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам

Обновлено в 18:39
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим

Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:46
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной, сообщили СМИ

Обновлено в 10:12
Здоровье

Протонная терапия с 2020 года станет доступна для 2 тыс. онкобольных

Протонную терапию для лечения онкологии с 2020 года в России включат в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 17:58
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Гаджеты

Google закрыла эксклюзивный сервис для смартфонов Pixel

Компания Google предлагала для своих фирменных смартфонов Nexus и Pixel специальные программы по созданию эксклюзивных чехлов с изюминкой.
Обновлено вчера в 05:07
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Гаджеты

Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4

Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4 по гарантии, в случае если нет возможности отремонтировать первые.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Обновлено вчера в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное