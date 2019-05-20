Экономика

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиянИзвестия 12:21

Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в докладе, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь–март 2019 года. Документ опубликован на сайте палаты.
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Счетная палата РФ видит риски падения доходов населения в 2019 году

Независимая газета14:01

Счетная палата видит риски дальнейшего снижения реальных доходов населения РФ в 2019 году

ТАСС08:38

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

РБК09:39

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы10:30

Снизить бедность в России невозможно

Deita.ru11:45

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Известия12:21

Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России

Московский Комсомолец08:05
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