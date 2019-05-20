Экономика
В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиянИзвестия 12:21
Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в докладе, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь–март 2019 года. Документ опубликован на сайте палаты.
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