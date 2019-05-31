Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеровРИА Новости вчера в 03:10
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах составляет всего 20-25 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить658
Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.
с чего всё началось
Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.РИА Новостивчера в 03:10
Подробнее о событии
Показать все источники
В Счетной палате рассказали, сколько денег пенсионер может тратить ежедневно
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:40
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено вчера в 22:06
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено вчера в 04:25
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка
Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Авто
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed замечен в Москве
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed, продажи которого на российском рынке стартуют в 2020 году, был сфотографирован 31 мая на одной из парковок в Москве.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Две девочки пострадали при столкновении грузовика «МАЗ» с джипом в Иркутской области
Два ребенка пострадали в результате столкновения грузовика "МАЗ" с легковыми автомобилями в Иркутской области.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова объявила войну модному бренду
Ну, а Бузова пошла войной на своих обидчиков.
Обновлено в 01:07
Авто
Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Экс-премьер Украины заявил о крахе оборонной промышленности страны
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17
Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:51
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено вчера в 17:45
Наука
Сенсорная перчатка позволит роботам распознавать вещи на ощупь
Группа инженеров под руководством Субраманиана Сундарама (Subramanian Sundaram) из MIT создала недорогую сенсорную перчатку, позволяющую нейронной сети распознавать вес и форму предмета.
Обновлено вчера в 07:07
Общество
Мурманчан атакуют клопы и тараканы
Шумные компании, маргинальные личности, скандальные пары могут доставлять немало неудобств.
Обновлено вчера в 03:11
Космос
Сфера Дайсона ближе, чем кажется: астрономы видят звезды, меняющие свой цвет
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Избитая экс-жена Башарова уволилась и увезла их сына в Доминикану
Экс-супруга российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что купила билеты для себя и сына в Доминиканскую республику в один конец.
Обновлено в 00:02
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 05:08
Здоровье
Назван способ худеть без чувства голода
Ученые из Кембриджского университета отметили, что избавиться от лишнего веса довольно трудно, так как это идет вразрез с эволюцией и «программой организма на сохранение массы для выживания».
Обновлено вчера в 18:30