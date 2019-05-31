Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеровРИА Новости вчера в 03:10

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах составляет всего 20-25 тысяч рублей.
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Светлана Орлова
Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.
— Светлана ОрловаРИА Новости вчера в 03:10
с чего всё началось

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
РИА Новостивчера в 03:10

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Пенсионеры дожили до 200 рублей в день

Московский Комсомолецвчера в 14:28

В Счетной палате рассказали, сколько денег пенсионер может тратить ежедневно

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:40

Назван лимит ежедневных трат российских пенсионеров

Телеканал 360°вчера в 10:45

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Коммерсантъвчера в 10:14

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

Lenta.ruвчера в 07:09

В России пенсионер может потратить на еду не более 200 рублей в день, — констатировали в Счетной палате

Эхо Москвывчера в 14:31

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

РИА Новостивчера в 03:10
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Кино

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Общество

В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг

Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

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Гаджеты

Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой

Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
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"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество

Путин поприветствовал гостей праздника, посвященного Дню защиты детей

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей благотворительного праздника, посвященного Международному дню защиты детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:18
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
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Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

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Обновлено вчера в 15:48
Политика

В Раде обвинили Зеленского в намерении отказаться от украинизации

Спикер Рады Андрей Парубий обвинил администрацию Владимира Зеленского в намерении отменить принятые прежним президентом законы о языке и декоммунизации.
Обновлено вчера в 11:50
Здоровье

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Эксперты из Университета штата Огайо выяснили, что отдыхать надо не менее трёх недель ежегодно, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет.
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Общество

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

На заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло два взрыва, пишет в субботу, 1 июня, «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.
Обновлено в 05:20
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

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Обновлено в 02:01
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Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
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Шоу-бизнес

Депрессия, запрещенные вещества, мафия: что на самом деле убило Мэрилин Монро

Монро с юных лет страдала от тяжелой депрессии, пытаясь спастись не только при помощи квалифицированных специалистов, но и сильнодействующих психотропных веществ.
Обновлено в 02:00
Политика

Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.
Обновлено вчера в 21:03
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Врач назвала главный способ укрепить иммунитет

Известный врач-педиатр Анна Левадная уверена, что для укрепления иммунитета не нужно употреблять никакие мультивитамины или БАДы.
Обновлено в 03:16
Общество

Супруги смогут составлять завещание по новым правилам

Сегодня, 1 июня, заработал закон, который позволяет супругам составлять совместное завещание.
Обновлено в 02:30
Общество

В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»

Ранее в субботу стало известно, что центральные набережные и несколько улиц в Москве 1 июня перекроют в связи с проведением марафона.
Обновлено в 02:21
Футбол

«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России

Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45
Общество

Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги

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Обновлено вчера в 13:31
Политика

В ДНР изменён режим действия комендантского часа

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня подписал Указ № 166, который изменяет Указ Главы Донецкой Народной Республики от 27 января 2016 года № 16.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес

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Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17

Обновлено вчера в 10:48
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