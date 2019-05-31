Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеровРИА Новости вчера в 03:10
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах составляет всего 20-25 тысяч рублей.
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Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.
с чего всё началось
Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.РИА Новостивчера в 03:10
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В Счетной палате рассказали, сколько денег пенсионер может тратить ежедневно
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:40
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