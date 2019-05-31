Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеровРИА Новости вчера в 03:10

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах составляет всего 20-25 тысяч рублей.
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Светлана Орлова
Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.
— Светлана ОрловаРИА Новости вчера в 03:10
с чего всё началось

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
РИА Новостивчера в 03:10

Подробнее о событии

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Коммерсантъвчера в 10:14

В России пенсионер может потратить на еду не более 200 рублей в день, — констатировали в Счетной палате

Эхо Москвывчера в 14:31

Назван лимит ежедневных трат российских пенсионеров

Телеканал 360°вчера в 10:45

Пенсионеры дожили до 200 рублей в день

Московский Комсомолецвчера в 14:28

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

Lenta.ruвчера в 07:09

В Счетной палате рассказали, сколько денег пенсионер может тратить ежедневно

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:40

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

РИА Новостивчера в 03:10
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Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
Обновлено в 03:01
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Общество

В Гамбурге предложили отменить штраф за изъятие продуктов из мусорных контейнеров

Сенатор юстиции Гамбурга Тиль Штеффен, который представляет Партию зеленых, намерен таким образом бороться с расточительством продуктов питания, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 03:31
Политика

Путин присвоил имена великих россиян аэропортам

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

Россия расширила санкционный список представителей ЕС

Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Политика

Слуцкий назвал условие участия России в сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможности участия российской делегации в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако для этого ассамблея должна принять решение о недопустимости санкций по отношению к национальным делегациям.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Прекратил работу сервис обмена сообщениями BlackBerry Messenger

Как и было запланировано, сегодня индонезийская компания Emtek Group, с 2016 года обладающая правами на сервис обмена сообщениями BlackBerry Messenger (BBM) и одноименное приложение, объявила о прекращении его работы.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Футбол

В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов

В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 15:48
Музыка

Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»

Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики с 10 июня.
Обновлено 30 мая в 20:05
Общество

СК: не надо думать, что с вашим ребенком ничего не случится

Хочу отметить, что в последнее время себя очень активно проявляют, в том числе в совместной работе, различные организации — Детские советы при уполномоченных по правам ребенка, родительская общественность, Совет отцов.
Обновлено в 03:00
Общество

Путин поприветствовал гостей праздника, посвященного Дню защиты детей

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей благотворительного праздника, посвященного Международному дню защиты детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин забрал дочь от Юлии Началовой в свою новую семью

Евгений Алдонин с семьей Рассказал футболист и о том, как пережил смерть своей бывшей супруги Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Космос

Галактический масштаб: свердловские школьники представили свои космические изобретения

Уборщик космического мусора, автоматическая таблетница и сканер астероидов: ко Дню защиты детей свердловские школьники представили свои проекты по-настоящему галактического масштаба.
Обновлено вчера в 10:17
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на живых фото

В Сети показали живые фото Xiaomi Mi 9T, являющегося международной версией смартфона Redmi K20.
Обновлено в 02:05
Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель

По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%.
Обновлено вчера в 15:05
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Неймар попросил руководство «ПСЖ» приобрести игрока «Барселоны»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар попросил руководство клуба приобрести партнера по национальной команде Филиппе Коутинью, выступающего за "Барселону", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:03
Политика

Турция не будет отказываться от системы «всё включено»

Туристический сектор Турции не собирается отказываться от системы «все включено» (all inclusive) и готов предложить гражданам РФ другие виды туризма.
Обновлено в 03:44
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Политика

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В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
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