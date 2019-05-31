В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеровРИА Новости 03:10

Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

с чего всё началось

Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах составляет всего 20-25 тысяч рублей.

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Происшествия В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич.

Политика В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Происшествия Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.

Наука Энергетические напитки с кофеином признали опасными У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.

Футбол «Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы «Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.

Армия и оружие Покупку Турцией С-400 в Пентагоне назвали катастрофой для F-35 В Пентагоне убеждены, что в первую очередь покупка С-400 Анкарой ударит по программе создания самолета пятого поколения F-35, так как российская ЗРС создана специально для поражения таких самолетов.

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Культура Брат участницы «Голоса» разъяснил заявление в полицию против Алсу «Полагаю, что действия певицы Алсу и ее супруга Абрамова Я.Р. попадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, то есть оказание противоправного влияния на результат зрелищного коммерческого конкурса (преступление публичного обвинения)» — указано в заявлении.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Экономика Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.

Кино Mortal Kombat 11 – Стали известны бойцы первого Kombat Pack Обладатели Kombat Pack получат ранний доступ к Шанг Цунгу уже во второй половине июня – 18 числа.

Экономика Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.

Здоровье Сахалинские пенсионеры теперь могут получить талоны через 1-300 Горячая линия по вопросам здравоохранения 1-300 с сегодняшнего дня расширяет функционал.

Армия и оружие На Украине заявили о крахе оборонной промышленности Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил о крахе оборонной промышленности страны.

Политика Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Политика Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Авто Кросс-купе Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне Компания Skoda официально представила новое кросс-купе Vision GT на Международном автосалоне в Шэньчжэне, который открылся сегодня 1 июня.

Экономика В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Общество Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков заступился за школьников из Владивостока, которые устроили выпускной в БДСМ-костюмах.