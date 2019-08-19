Остались заблокированы по цифровой экономике — 37%, экологии — 21%, развитию экспорта — 12,7%. Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать.

Уровень исполнения расходов на федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" в первом полугодии 2019 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Счетной палате оценили уровень исполнения ФЦП по Крыму и Севастополю

Политика Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Общество Составлен рейтинг самых тихих российских городов Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Космос Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.

Происшествия Банки предупреждают об атаках на счета клиентов Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.

Политика Олега Бурова избрали новым мэром Риги Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.

Происшествия Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы.

Экономика Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Армия и оружие Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый самолет Первый авиалайнер приземлился сегодня, 18 августа, в Гагарине – новом аэропорту Саратова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Гаджеты Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Общество В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Политика Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине» Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина").

Здоровье Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.

Происшествия Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.

Гаджеты В России сохраняется большой спрос на кнопочные телефоны В России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны.