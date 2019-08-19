Экономика
В Счетной палате оценили уровень исполнения ФЦП по Крыму и СевастополюРИА Новости Крым вчера в 09:29
Уровень исполнения расходов на федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года" в первом полугодии 2019 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Остались заблокированы по цифровой экономике — 37%, экологии — 21%, развитию экспорта — 12,7%. Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать.
— Алексей Кудрин, российский политикREGNUM вчера в 03:08
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Вопреки опасениям, бюджет в первом полугодии потратил почти все обещанное
Коммерсантъ18 августа в 18:14
Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет
Rambler News Serviceвчера в 02:25
Счетная палата указала на отставание в реализации нацпроекта о безопасных автодорогах
Интерфаксвчера в 02:25
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Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате
Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Составлен рейтинг самых тихих российских городов
Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).
Обновлено вчера в 03:33
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Нижегородской области идут поиски пятилетней девочки
Обновлено вчера в 03:50
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Олега Бурова избрали новым мэром Риги
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
Обновлено вчера в 15:33
Культура
Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области
На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый самолет
Первый авиалайнер приземлился сегодня, 18 августа, в Гагарине – новом аэропорту Саратова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Обновлено 18 августа в 05:07
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Киберспорт
На Gamescom 2019 показали премьеры Call of Duty, Need for Speed и «Ведьмак 3»
На церемонии открытия международной выставки Gamescom 2019 в Кельне представили больше двадцати мировых премьер, сообщает издание "Игромания".
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Парки и скверы Екатеринбурга защитят от застройки новым статусом
Обновлено вчера в 22:41
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине»
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина").
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье
Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства
В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Генпрокуратура рассказала о гибели заключенных из-за отказа в медпомощи и неправильного лечения
Осужденные погибли из-за неправильного лечения и отсутствия медицинской помощи, говорится в документе, которое опубликовало издание «Радио Свобода».
Обновлено вчера в 06:31
Гаджеты
В России сохраняется большой спрос на кнопочные телефоны
В России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Женщина с ребенком погибли при опрокидывании автомобиля в кювет в Саратовской области.
Обновлено в 00:19