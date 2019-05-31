Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионераРИА Новости 03:10

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах, составляет всего 20-25 тысяч рублей.
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Светлана Орлова
Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.
— Светлана ОрловаРИА Новости 03:10
с чего всё началось

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Пенсионеры в РФ при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
РИА Новости03:10

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Пенсионеры с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день

Эхо Москвы12:00

Назван лимит ежедневных трат российских пенсионеров

Телеканал 360°10:45

Счетная палата: пенсионер может тратить по 200 рублей в день

Московский Комсомолец04:11

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

Lenta.ru07:09

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Коммерсантъ10:14

В Счетной палате рассказали, сколько денег пенсионер может тратить ежедневно

БИЗНЕС Online03:40

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

РИА Новости03:10
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
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Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
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Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
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