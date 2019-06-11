В Сбербанке сообщили о возможном снижении ставок по ипотекеOAnews 01:03

Александр Ведяхин, первый замглавы дирекции Сбербанка, сообщил о возможности понижения ставок по ипотечному кредитованию. Специалист подчеркнул, что это станет возможным при выполнении 2-х условий.

В Сбербанке сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке

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