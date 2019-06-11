Финансы
В Сбербанке сообщили о возможном снижении ставок по ипотекеOAnews 01:03
Александр Ведяхин, первый замглавы дирекции Сбербанка, сообщил о возможности понижения ставок по ипотечному кредитованию. Специалист подчеркнул, что это станет возможным при выполнении 2-х условий.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Экономика
Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты
Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:30
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Авто
В России с 1 июля запретили ввоз праворульных микроавтобусов
В России установили запрет с 1 июля на ввоз на территорию страны импортных праворульных машин с 8 и более посадочными местами.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил "Рому" .
Обновлено в 04:08
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями
Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.
Обновлено в 02:57
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Политика
Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.
Обновлено в 04:03
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году).
Обновлено в 04:15
Происшествия
Адвокат: Генпрокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках в ЗАО Москвы
Генеральная прокуратура РФ запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы сведения по понятым и закупщикам, участвовавшим в оперативно-разыскных мероприятиях по делам о наркотиках.
Обновлено в 04:04
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Политика
Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады
Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
Утром 10 июня рубль укрепился к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
The Atlantic: посол США покидает Россию
Свой дипломатический пост покинет посол США в России Джон Хантсман в связи с баллотированием на должность губернатора штата Юта, 10 июня сообщает журнал The Atlantic.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Минобороны Украины подтвердило отказ от танков «Оплот»
Обновлено в 03:24
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына
На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Экономика
Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Общество
Петербургские школьники поразили результатами ЕГЭ 2019
Комитет по образованию подвел итоги результатов ЕГЭ 2019 по географии, математике и литературе. Особенно отличились петербургские школьники.
Обновлено в 03:22
Политика
Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Пентагон планирует заложить $250 млн на военную помощь Украине в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.
Обновлено в 02:58
Технологии
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Длительный полет чреват обострением тромбофлебита.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Нижнем Тагиле после взрыва газа введён режим ЧС
В свердловском Нижнем Тагиле после произошедшего вечером 10 июня взрыва газа в пятиэтажке на Черноисточинском шоссе объявлен режим ЧС.
Обновлено в 01:55