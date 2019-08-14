Экономика
Сбербанк: рост потребкредитования еще не исчерпанБанки.ру 04:21
Рост потребительского кредитования еще не исчерпан, данные Сбербанка, Росстата, ЦБ и кредитных бюро не подтверждают опасения, которые высказывали ранее. Таковы результаты исследования проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных).
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Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Футбол
Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах
Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.
Обновлено в 07:19
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Меркель напомнила о необходимости выполнения «Минска-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить усилия по реализации минских соглашений.
Обновлено в 08:31
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Интернет
Facebook прослушивал голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook призналась, что нанимала специалистов, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.
Обновлено в 07:38
Политика
Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.
Обновлено в 08:13
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Здоровье
В Ростовской области обострилась энтеровирусная инфекция
В Ростовской области наблюдается обострение ситуации с энтеровирусной инфекцией.
Обновлено в 08:17
Экономика
Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты
Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Кино
Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Леонардо Ди Каприо рассказал журналисту New York Post, что считает фильм провальным из-за того, что был неопытным и только начинал карьеру.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Технологии
Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО
Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 07:31
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Песков: Пожарные в Сибири работают до «седьмого пота»
Обновлено в 08:00
Технологии
Девочки оказались более подвержены негативному влиянию соцсетей
Оказалось, что девочки больше подвержены их негативному воздействию, нежели мальчики.
Обновлено в 07:53
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52