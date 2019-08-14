Рост потребительского кредитования еще не исчерпан, данные Сбербанка, Росстата, ЦБ и кредитных бюро не подтверждают опасения, которые высказывали ранее. Таковы результаты исследования проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных).

Сбербанк: рост потребкредитования еще не исчерпан

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