Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Политика
Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Футбол
«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи
Футбольный клуб "Ахмат" избежал дисквалификации и получил штраф в размере 150 тысяч рублей за оскорбление судьи по громкоговорителю.
Обновлено в 11:28
Космос
Испытания нового марсохода NASA проходят в лавовых полях Исландии
Испытания новейшего марсохода, разработанного сотрудниками американского аэрокосмического агентства NASA, стартовали в лавовых полях на территории Исландии.
Обновлено в 09:30
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа
Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.
Обновлено в 12:19
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом
Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Экономика
Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12%
Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,034 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, говорится в отчете компании.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 08:13
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Политика
Хакеры атаковали государственные порталы Крыма
Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.
Обновлено в 12:54
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Наука
Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии
Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Белореченске женщина бросила малолетнюю дочь в кафе
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Путин встал на колено перед юной балериной
Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
На прошлой неделе Путин побывал на организованном "Ночными волками" международном байк-шоу в Севастополе.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Мужчину, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, нашли
Напомним, что поздно вечером 11 августа в тире агрессивный мужчина учинил разгром и швырнул в лицо сотруднице заведения винтовку за то, что та отказалась дать ему пострелять.
Обновлено в 04:39
Общество
Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги
Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Футбол
Тренер «Туна»: Шюррле изменил игру футболистов «Спартака» в атаке
Главный тренер швейцарского футбольного клуба "Тун" Марк Шнайдер отметил, что появление Андре Шюррле в составе "Спартака" изменило игру в атаке российской команды.
Обновлено в 10:29