Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Сбербанк призвал не бояться пузыря потребительского кредитования

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