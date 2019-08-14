Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Истребитель Су-22 сбили в Сирии
Обновлено в 11:46
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи
За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 11:19
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Авто
Первые фотографии «заряженного» Skoda Kamiq появились в Сети
Фотошпионы запечатлели предсерийную модель Skoda Kamiq в спортивной версии, которая отличается приставкой GT в названии.
Обновлено в 09:56
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Политика
Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Экономика
«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты
"Газпром" попросил у правительства страны более 2 трлн рублей на проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Меркель приветствует размещение солдат США в Германии
В ФРГ в настоящее время базируются 35 тысяч американских солдат и 17 тысяч граждан США, которые работают на военных базах США, сообщает агентство DPA.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
КДК оштрафовал «Рубин» и Шаронова больше чем на миллион рублей
«Рубин» оштрафовали на 1 миллион рублей, Шаронова на 200 тысяч.
Обновлено в 11:13
Экономика
В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию
Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.
Обновлено в 11:18
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Энергетика
Польша намерена поднять плату за транзит российского газа
Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено в 11:07