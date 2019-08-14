Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Сбербанк призвал не бояться пузыря потребительского кредитования

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В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

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Специалисты сообщили, что может предупредить о наличии проблем с печенью.
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