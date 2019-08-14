Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro
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Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Михаил Боярский назвал Ольгу Бузову «пустым местом»
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Киберспорт
Вышел новый крышесносный трейлер игры «Borderlands 3»
Обновлено в 18:47
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Что может предупредить о проблемах с печенью, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может предупредить о наличии проблем с печенью.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА
Британский футбольный клуб «Ливерпуль» победил в 44 розыгрыше Суперкубка УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.
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Здоровье
Врач рассказала о пользе частичного отказа от мяса
Диетолог Лидия Ионова заявила, что снижение количества потребляемого мяса может быть полезно для человека.
Обновлено в 13:04
Хоккей
СКА обыграл «Йокерит» в товарищеском матче
Обновлено в 14:09
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Театры
Умер народный артист Валентин Воронин
В Екатеринбурге в возрасте 78 лет скончался народный артист РСФСР Валентин Воронин.
Обновлено в 17:55
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Интернет
В WhatsApp на Android появилась функция входа по отпечатку пальца
Мессенджер WhatsApp начала тестирование новой функции для приложения на Android, позволяющую пройти авторизацию по отпечатку пальца.
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Гаджеты
В Geekbench замечен процессор AMD Sharkstooth
AMD, похоже, тестирует процессоры Ryzen Threadripper HEDT третьего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 2. На это указывает запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.
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Футбол
«Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту»
"Краснодар" опубликовал видео опасных моментов ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту".
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми
35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Гаджеты
У Realme появится собственная графическая оболочка для мобильных устройств
Гендиректор не совсем доволен стандартными функциями в Color OS, производства Oppo, которая установлена на девайсах Realme.
Обновлено в 02:42
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46