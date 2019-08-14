Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Футбол
С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» будет снято шесть очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.
Обновлено в 12:26
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала своего маленького сына
Некоторые подписчики попросили, чтобы Виктория Лопырева все же показала личико своего маленького сына.
Обновлено в 10:02
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Наука
Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии
Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.
Обновлено в 08:16
Политика
С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда
Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Энергетика
Нефть Brent подешевела более чем на 5%
Нефть марки Brent в среду упала в цене более чем на 5% на фоне внезапного роста запасов сырья в США.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Тренер «Спартака» Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната
Выражаем искренние соболезнования его родным и друзьям, - сказал Кононов.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске
Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.
Обновлено в 13:54
Общество
Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать
Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.
Обновлено в 10:32
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Политика
Депутат Рады высказался о праве использования русского языка
Ранее сегодня депутат Рады Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка.
Обновлено в 14:33
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Политика
В Кремле предсказали последствия выхода США из ВТО
Если Соединенные Штаты примут решение покинуть ВТО, то само существование этой международной организации окажется под угрозой.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В лесу Мюнхена обнаружены следы крови пропавших россиянок
Полиция Мюнхена обнаружила в лесу на востоке города коврик для ног со следами крови пропавших россиянок.
Обновлено вчера в 07:10
Космос
15 августа туляки могут увидеть «Луну Осетра»
Именно "Луна Осетра" называется восьмое полнолуние, которое выпадает на 15 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 06:41
Космос
Астрофизик — об эволюции, будущем человечества и жизни на других планетах
Ведь есть так называемая теория «тёмного леса», согласно которой сверхразвитая цивилизация будет стремиться скрыть своё существование, чтобы её не уничтожила другая, более продвинутая.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Под Лугой водитель иномарки сбил двух женщин с грудными детьми
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, водитель иномарки, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин.
Обновлено в 14:22
Культура
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией.
Обновлено в 08:56