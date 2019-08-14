Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Энергетика Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом» В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Технологии Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.

Происшествия Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.

Религия Православные пензенцы отмечают Медовый Спас Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.

Здоровье Специалисты предупредили, о чем говорит сухая кожа на локтях Сухая и потемневшая кожа на локтях может сигнализировать о неполадках со здоровьем, предупреждают медики.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".

Армия и оружие Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.

Авто Первые фотографии «заряженного» Skoda Kamiq появились в Сети Фотошпионы запечатлели предсерийную модель Skoda Kamiq в спортивной версии, которая отличается приставкой GT в названии.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Технологии Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.

Авто Экс-дизайнер Bugatti и Genesis возглавит Koenigsegg Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.

Происшествия Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам Военная прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном приобретении здания «Форума» и махинациях при модернизации ТЭЦ, сообщает 14 августа издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Политика В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта.

Общество Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.