Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Врач назвал продукт, помогающий отсрочить деменцию
Пряность куркума, традиционная для индийских блюд, помогает при регулярном потреблении сохранить здоровье мозга и отсрочить деменцию.
Обновлено в 11:56
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:46
Происшествия
Медведь искупался на пляже Урюпинска рядом с отдыхающими
На видеозаписи женщина ведет медведя на поводке в воду, хищник с удовольствием плещется в реке рядом с отдыхающими.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол
"Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший гол
Нападающий московского "Торпедо" Иван Сергачев забил невероятный по красоте гол в домашнем матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против курского "Авангарда".
Обновлено в 17:34
Футбол
«Томь» и «Химки» сыграли вничью
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Истребитель НАТО обвинили в попытке приблизиться к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, его отогнали российские Су-27.
Обновлено вчера в 09:31
Футбол
Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.
Обновлено в 07:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50
Происшествия
На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр
Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
Обновлено в 15:05
Киберспорт
«Ваши друзья приглашены!»: свежий безумный трейлер Borderlands 3
Вместе с публикацией трейлера многие СМИ представили свои впечатления с недавнего пресс-показа Borderlands 3, а также опубликовали свежие геймплейные ролики игры.
Обновлено в 10:26
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Футбол
Неймар снова вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ»
Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
Обновлено в 13:00
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено в 09:15
Культура
В Северной Осетии пройдет симпозиум «Аланика»
Творческий форум "Аланика" проходит в Северной Осетии с 2007 года при поддержке Министерства культуры РФ.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского
«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38