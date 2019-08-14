Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Здоровье Врач назвал продукт, помогающий отсрочить деменцию Пряность куркума, традиционная для индийских блюд, помогает при регулярном потреблении сохранить здоровье мозга и отсрочить деменцию.

Шоу-бизнес В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.

Футбол «Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия Медведь искупался на пляже Урюпинска рядом с отдыхающими На видеозаписи женщина ведет медведя на поводке в воду, хищник с удовольствием плещется в реке рядом с отдыхающими.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Футбол "Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший гол Нападающий московского "Торпедо" Иван Сергачев забил невероятный по красоте гол в домашнем матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против курского "Авангарда".

Армия и оружие Истребитель НАТО обвинили в попытке приблизиться к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, его отогнали российские Су-27.

Футбол Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Культура Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.

Киберспорт «Ваши друзья приглашены!»: свежий безумный трейлер Borderlands 3 Вместе с публикацией трейлера многие СМИ представили свои впечатления с недавнего пресс-показа Borderlands 3, а также опубликовали свежие геймплейные ролики игры.

Наука Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Авто Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.

Происшествия Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Культура В Северной Осетии пройдет симпозиум «Аланика» Творческий форум "Аланика" проходит в Северной Осетии с 2007 года при поддержке Министерства культуры РФ.