Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Позицию ЦБ в споре с Минэкономразвития о потребкредитовании поддержал Сбербанк

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В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

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РБК06:16
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
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Простота и неприхотливость: Т-55 более полувека служат в армии Египта

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Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
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Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
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