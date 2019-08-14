Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпанТАСС 03:58
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер. Существенным, но разовым фактором скачка на рынке потребкредитования стал рост номинальных зарплат, особенно самых низких, в 2017-2018 годах.
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Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Происшествия
На Кубани завели дело после ДТП, в котором погибли пять человек
Уголовное дело возбуждено на Кубани после автомобильной аварии, в которой погибли пять человек и шестеро пострадали, сообщает краевое ГУМВД.
Обновлено в 07:57
Футбол
Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
Напомним, что неделей ранее "Порту" победил "Краснодар" в гостях со счетом 1:0. Это означало, что дома португальцам надо было не проиграть в разнице с двумя мячами, однако даже после мощного начала "быков" шансы у хозяев оставались.
Обновлено в 04:09
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаров
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Общество
Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»
Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Политика
Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы из опроса Левада-центра, который зафиксировал падение интереса россиян к парламентским выборам.
Обновлено в 06:51
Авто
Rolls-Royce выпустил прощальную спецверсию Rolls-Royce Ghost Zenith
Компания Rolls-Royce представила специальную серию седана Ghost — Zenith, приуроченную к концу выпуска модели текущего поколения.
Обновлено в 06:47
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США
Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Экономика
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии
Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom объявили о повторном слиянии спустя 14 лет после разделения.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Простота и неприхотливость: Т-55 более полувека служат в армии Египта
Местные танкисты ценили их за простоту и неприхотливость в обслуживании.
Обновлено в 07:44
Финансы
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева отправили в СИЗО
Верх-Исетский районный суд отправил в СИЗО Владимира Васильева, который устроил 4 августа страшное ДТП на улице Малышева.
Обновлено в 04:22
Музыка
Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии артиста
Тепляков рассказал, что окружение Дельфина вызвало ему врача, так как «всегда что-то может произойти».
Обновлено в 00:59
Политика
Грузия занизила ущерб от потери российских туристов
Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
Обновлено в 01:17
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Из-за аномальной жары на Кубани объявили экстренное предупреждение
ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с предстоящей в регионе 14-15 августа аномальной жарой.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50