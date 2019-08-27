Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб. Новый бренд для экосистемы Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов.

с чего всё началось

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смене логотипа банка. Как отметили РИА Новости в пресс-службе, финансовое учреждение думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным.

В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

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