Экономика
RT на русскомВ Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип
В пресс-службе Сбербанка прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смене логотипа банка. Как отметили РИА Новости в пресс-службе, финансовое учреждение думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным.
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с чего всё началось
Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб. Новый бренд для экосистемы Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов.РБК09:24
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Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Теннис
Муж Серены Уильямс намекнул на допинговое прошлое Марии Шараповой
Во время матча первого круга Открытого чемпионата США между Сереной Уильямс и Марией Шараповой муж американки появился на трибуне в футболке с вызывающей надписью, в которой фанаты увидели намек на допинговое прошлое российской спортсменки.
Газета.Ru 13:34
Политика
Климкина опечалила позиция G7 по России
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.
Rambler News Service 11:50
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала объект ХАМАС
«В ответ воздушное судно ВВС Израиля атаковало военный пост ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:36
Экономика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Политика
Санкции против «Северного потока-2» навредят компаниям из США
Компании из США подвергнутся рискам из-за вероятного введения санкций Вашингтона против проекта магистрального газопровода "Северный поток-2", пишет немецкое издание Handelsblatt.
Вести.Финанс 06:28
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
ЛигаNews.net 24 августа в 14:51
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на МКАД
В Москве на пятом километре МКАД произошло ДТП в результате которого погиб один человек. Еще один пострадавший доставлен в больницу.
РЕН ТВ 18:08
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.
Lenta.ru 16:27
Политика
Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:22
Хоккей
Хованову удалили доброкачественную опухоль
Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеисту удалили доброкачественную опухоль. Хованов вернется на лед в течение шести недель.
Советский спорт 18:30
Энергетика
BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске
Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске.
ТАСС 16:52
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Известия 18:17
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня 05:50
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Политика
Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57