Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смене логотипа банка. Как отметили РИА Новости в пресс-службе, финансовое учреждение думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным.
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с чего всё началось

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб. Новый бренд для экосистемы Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов.
РБК09:24

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В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русском13:37

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ru10:07

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъ10:45

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ru11:36

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новости12:47

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАСС10:09

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБК09:24
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