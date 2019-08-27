Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смене логотипа банка. Как отметили РИА Новости в пресс-службе, финансовое учреждение думает над развитием бренда «Сбер» для своей экосистемы, однако обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным.
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с чего всё началось

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб. Новый бренд для экосистемы Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов.
РБК09:24

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В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русском13:37

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ru10:07

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАСС10:09

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ru11:36

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъ10:45

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новости12:47

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБК09:24
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Общество

В Арктике открыли еще пять новых островов

Газета.Ru 15:26
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

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На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
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Против Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
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Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
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По Израилю пообещали нанести загадочный удар

По Израилю пообещали нанести сверхточный удар, но подчеркнули, что войны не будет.
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Происшествия

Адвокат изложил версию обвиняемых в изнасиловании девушки в Анапе

РИА Новости 17:59
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Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости 19:01
Политика

Лавров назвал условие для подготовки встречи в нормандском формате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала назвал необходимые условия для начала организации новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
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Политика

«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%

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RT на русском 10:29
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Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
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Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
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Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

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В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
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Муж Серены Уильямс намекнул на допинговое прошлое Марии Шараповой

Во время матча первого круга Открытого чемпионата США между Сереной Уильямс и Марией Шараповой муж американки появился на трибуне в футболке с вызывающей надписью, в которой фанаты увидели намек на допинговое прошлое российской спортсменки.
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На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке

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Что показали на МАКС в первый день — в материале «360». 14-й МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
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СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
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Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
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Авто

GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера

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Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
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Президент Бразилии потребовал от Макрона извинений

Глава Бразилии Жаир Болсонару заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует извиниться перед ним.
News.ru 10:41
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Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
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