Экономика
Греф: облачные сервисы становятся главными для Сбербанка проектамиТАСС 05:00
Облачные сервисы становятся одним из самых приоритетных проектов Сбербанка, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом собрании акционеров.
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Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
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Общество
В школах Воркуты отменили занятия из-за метели
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Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
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Политика
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не рассматривается в качестве переговорщика с украинской стороны в ходе возможного диалога с Россией.
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Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
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Музыка
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Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него
Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:27
Политика
Французские «желтые жилеты» 25 мая вновь выйдут на улицы Парижа
В прошлую субботу, 18 мая, по данным МВД Франции на улицы страны вышло 15,5 тыс. человек, в том числе в Париже – 1,8 тыс. Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо.
Обновлено в 04:26
Экономика
Прибыль банков за четыре месяца выросла почти на 40%
За январь-апрель 2019 года чистая прибыль российского банковского сектора составила 750 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 39,7% (537 млрд рублей).
Обновлено в 05:19
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Авто
Rolls-Royce представил спецверсию купе Wraith
Премиальный британский бренд Rolls-Royce объявил о выходе нового эксклюзивного автомобиля Wraith Eagle VIII в кузове купе.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Хоккей
В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Глава «новой церкви» на Украине собирает заседание синода
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод".
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Обновлено в 03:25
Футбол
Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков
Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 04:08
Экономика
МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25