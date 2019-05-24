Экономика

Греф: облачные сервисы становятся главными для Сбербанка проектамиТАСС 05:00

Облачные сервисы становятся одним из самых приоритетных проектов Сбербанка, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом собрании акционеров.
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Годовое общее собрание акционеров Сбербанка. Главное

Коммерсантъ05:00

Греф назвал число клиентов Сбербанка

News.ru03:47

Выплаты «Сбербанка» за 2019 год могут вырасти почти на 25%

Finam.Ru04:00

Греф: половина новых клиентов Сбербанка — молодые люди от 14 до 21 года

Rambler News Service03:55

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

Газета.Ru02:50

Греф пообещал, что инженерам в Сбербанке будет так же интересно работать, как в Google

ТАСС05:08

Сбербанк планирует дивиденды в 50% прибыли по МСФО в следующем году

ПРАЙМ04:02
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Обновлено в 04:01
Общество

В школах Воркуты отменили занятия из-за метели

Обновлено в 04:20
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:12
Политика

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с Россией

Обновлено в 00:22
Политика

У Зеленского «сливают» Медведчука на возможных переговорах с РФ

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не рассматривается в качестве переговорщика с украинской стороны в ходе возможного диалога с Россией.
Обновлено в 04:20
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Происшествия

ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 02:50
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него

Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:27
Политика

Французские «желтые жилеты» 25 мая вновь выйдут на улицы Парижа

В прошлую субботу, 18 мая, по данным МВД Франции на улицы страны вышло 15,5 тыс. человек, в том числе в Париже – 1,8 тыс. Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо.
Обновлено в 04:26
Экономика

Прибыль банков за четыре месяца выросла почти на 40%

За январь-апрель 2019 года чистая прибыль российского банковского сектора составила 750 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 39,7% (537 млрд рублей).
Обновлено в 05:19
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Авто

Rolls-Royce представил спецверсию купе Wraith

Премиальный британский бренд Rolls-Royce объявил о выходе нового эксклюзивного автомобиля Wraith Eagle VIII в кузове купе.
Обновлено в 05:11
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено вчера в 06:09
Общество

Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Обновлено в 02:45
Хоккей

В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией

Обновлено вчера в 19:36
Культура

62-летний Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта

Обновлено в 04:46
Политика

Глава «новой церкви» на Украине собирает заседание синода

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод".
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Обновлено в 03:25
Футбол

Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 04:08
Экономика

МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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