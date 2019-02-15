Экономика

В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботовРоссийская газета 09:50

В течение ближайшего полугода появится новый вид мошенничества с помощью роботов, подделывающих разные голоса, предупредили в Сбербанке. Такова вероятная угроза, отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
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с чего всё началось

Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества

В Сбербанке прогнозируют, что в течение полугода злоумышленники начнут использовать новый вид банковского мошенничества.
РИА Новости08:51

Подробнее о событии

Роботы с «голосами» звёзд угрожают финансам россиян

News.ru08:33

Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества

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Сбербанк за полгода зафиксировал рост мошенничества методом социнженерии на 30-40%

ТАСС08:48

Банковские мошенники научились подделывать голоса

НТВ09:31

Сбербанк предупредил о подделывающем голоса роботе-мошеннике

Вести.Ru09:34

Клиентов Сбербанка стали чаще обманывать

Взгляд.ру07:29

Сбербанк заявил, что число случаев мошенничества с социнженерией выросло за полгода на 30-40%

Интерфакс05:23
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия

Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
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Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Политика

ЕС согласовал новые санкции против россиян

Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
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Общество

Автоматика остановила новейший российский блок АЭС, причины выясняются

Блок №1 Ленинградской АЭС-2, построенный по современному российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200 и сданный в промышленную эксплуатацию в конце 2018 года, отключен от сети действием автоматики, идет выяснение причин случившегося, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
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Космос

Спутник-уборщик поймал макет космического мусора с помощью гарпуна

Во время испытаний спутник успешно захватил макет космического мусора с помощью гарпуна.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы»

В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), против них возбудили уголовное дело.
Обновлено в 11:38
Политика

Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах

Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.
Обновлено в 10:58
Политика

Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным адресовал народам России и Белоруссии вопрос об интеграции двух стран.
Обновлено в 10:48
Экономика

Греф назвал основателя Baring Vostok честным человеком

Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф прокомментировал ситуацию с задержанием основателя компании Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 11:13
Экономика

ПриватБанк заявил, что суд в Гааге поддержал его иск к России

Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России по потере активов в Крыму.
Обновлено в 09:41
Политика

Орешкин заявил, что в правительстве его не любят

Министра экономического развития Максима Орешкина не любят в правительстве.
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Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Кино

Актер Машков объявил об уходе из кино

Обновлено в 08:12
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта

«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.
Обновлено в 08:39
Экономика

Siemens и РФПИ проложат пути на Урале

ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
Обновлено в 11:03
Политика

Лавров и Маас обсудили в Мюнхене строительство «Северного потока — 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом на полях Мюнхенской конференции строительство газопровода "Северный поток-2", сообщил российский МИД.
Обновлено в 10:55
Происшествия

По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»

В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:52
Происшествия

Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии

Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Общество

Смольный открыл вакансии советников губернатора

На кадровом портале администрации Санкт-Петербурга размещены вакансии советников губернатора по вопросам местного самоуправления и молодежной политики.
Обновлено в 10:22
Происшествия

На мэра города Иваново совершено нападение

Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.
Обновлено в 11:16
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США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы

28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
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Общество

Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Обновлено в 06:34
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Певица Лолита возмущена размером своей пенсии

Певице Лолите Милявской в ноябре 2018 года исполнилось 55 лет, но она пока не получает никаких выплат, так как ей никак не могут подсчитать их ежемесячный размер.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели семи военных за неделю

В Донбассе за неделю погибли семь ополченцев, сообщила представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.
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Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
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Происшествия

Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке

Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
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Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира

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