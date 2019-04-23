Экономика
В Сбербанке опровергли покупку «О’Кей» в интересах «Яндекса»Экономика сегодня 03:23
Сбербанк не ведет переговоры о финансировании сделки по покупке части бизнеса торговой сети «О’Кей» в интересах совместного предприятия с «Яндексом». Об этом сообщил источник в финансовой организации. «Информация по "Яндекс.Маркет" не соответствует действительности», – передает слова источника ТАСС.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Авто
Новый Mercedes GLE не доедет до России раньше осени
Вчера европейские дилеры официально начали принимать заказы на вседорожник Mercedes GLE нового поколения.
Обновлено в 17:01
Игры
Ice-Pick Lodge выпустила свежую демоверсию нового «Мора»
Ice-Pick Lodge неожиданно опубликовала свежую демонстрационную версию ремейка «Мора», где игроков ждёт приятный сюрприз — новое начало истории.
Обновлено в 13:48
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Экономика
В Минкомсвязи посчитали стоимость покрытия всех федеральных дорог
Обеспечение подвижной радиотелефонной связью всех автомобильных дорог федерального значения в России обойдётся бюджету страны в 28 миллиардов рублей и займёт шесть лет, говорится в предложении Минкомсвязи, размещённом на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 18:08
Здоровье
Частые запоры назвали предвестниками рака
Профессор ссылается на ряд зарубежных исследований, которые показали, что у людей с хроническими запорами риск колоректального рака повышен в 1,5-4 раза.
Обновлено в 12:54
Музыка
В Ариану Гранде прилетел лимон от фанатов Бейонсе
Во время выступления на фестивале Coachella в поп-певицу Ариану Гранде запустили лимон. Об этом сообщает издание The Sun.
Обновлено в 13:16
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы, которую устроил в октябре 2018 года в керченском колледже студент Владислав Росляков.
Обновлено в 17:27
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
WSJ: КНР тайно использует гражданские спутники США
В Китае нашли способ использовать произведенные в США гражданские спутники, несмотря на американское законодательство, которое запрещает продажу такого оборудования Пекину.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Общество
Самая популярная туристическая улица в Сан-Франциско станет платной
Сан-Франциско сделает платной самую популярную туристическую улицу Ломбард-стрит в Сан-Франциско считается одной из самых популярных в мире: небольшой участок спуска с Русского холма представляет собой настоящий серпантин, окруженный живописными клумбами.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Подмосковье загорелся полигон отходов
Возгорание на площади порядка 350 квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городском округе Щелково Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
Обновлено в 16:23
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тысяч автомобилей
Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
Обновлено в 05:53
Технологии
Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США
Вспомогательная коммерческая структура Wing, которая является подразделением корпорации Google впервые получила право на доставку посылок беспилотными летательными аппаратами по воздушному пространству штата Вирджиния.
Обновлено в 17:39
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Экономика
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне
Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16