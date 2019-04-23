В Сбербанке опровергли покупку «О’Кей» в интересах «Яндекса»Экономика сегодня 03:23

Сбербанк не ведет переговоры о финансировании сделки по покупке части бизнеса торговой сети «О’Кей» в интересах совместного предприятия с «Яндексом». Об этом сообщил источник в финансовой организации. «Информация по "Яндекс.Маркет" не соответствует действительности», – передает слова источника ТАСС.

В Сбербанке опровергли покупку «О’Кей» в интересах «Яндекса»

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