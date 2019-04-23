Экономика

В Сбербанке опровергли покупку «О’Кей» в интересах «Яндекса»Экономика сегодня вчера в 03:23

Сбербанк не ведет переговоры о финансировании сделки по покупке части бизнеса торговой сети «О’Кей» в интересах совместного предприятия с «Яндексом». Об этом сообщил источник в финансовой организации. «Информация по "Яндекс.Маркет" не соответствует действительности», – передает слова источника ТАСС.
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Сбербанк не обсуждает финансирование покупки части «О’Кей»

РИА Новостивчера в 04:44

В «О`Кей» заходят онлайн

Коммерсантъ22 апреля в 18:17

«О’Кей» может купить СП Сбербанка и «Яндекса» - газета

Интерфаксвчера в 02:37

СП Сбербанка и «Яндекса» может купить часть сети «О’Кей»

News.ru22 апреля в 23:00

«Коммерсантъ»: ритейлера «О’кей» может купить СП Сбербанка и «Яндекса»

Ведомости22 апреля в 21:55

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

РБК22 апреля в 21:19

Источник в Сбербанке опроверг переговоры по покупке «О’Кей» в интересах «Яндекс.Маркета»

ТАССвчера в 03:44
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Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика

Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:06
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Экономика

Питерская «Галерея» может уйти Сбербанку

По итогам 2017 года управляющая "Галереей" компания "Бриз" отчиталась о выручке 6,4 млрд руб. и чистой прибыли 3,5 млрд руб. По мнению экспертов, инвестиция в "Галерею" является "очень удачной", но срок окупаемости может составить до десяти лет.
Обновлено в 02:03
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС

Обновлено в 00:14
Игры

Владельцы Mortal Kombat 11 на ПК пожаловались на проблемы с запуском игры в Steam

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тысяч автомобилей

Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
Обновлено вчера в 05:53
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено вчера в 08:29
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Общество

В Роскачестве рассказали, как испечь хороший кулич

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича.
Обновлено в 01:00
Политика

ЦИК Украины объявил о победе Зеленского на выборах президента страны

Обновлено вчера в 12:33
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Гаджеты

Intel рассекретила рекордно быстрые процессоры для ноутбуков

Компания Intel представила новые мощнейшие процессоры Intel Core девятого поколения для ноутбуков.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Количество жертв на Шри-Ланке возросло до 359 человек.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вернулась в «Дом-2»

Ранее в другой своей передаче, где главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак прямо сказала, что ее работа в "Доме-2", несмотря на долгие годы, которые прошли с момента ухода из программы, является незакрытым гештальтом.
Обновлено в 01:36
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки

Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой

Режиссер Марк Рудинштейн рассказал о плохом состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой и актера Армена Джигарханяна.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге

Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Переводы через систему ЦБ стали платными раньше, чем ожидалось

Банковские переводы по номеру мобильного телефона становятся платными раньше запланированного времени: некоторые банки уже ввели соответствующие комиссии, другие – готовятся взимать их с 1 июня, хотя часть банков продолжит делать это бесплатно.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол

«Барселона» одержала победу над «Алавесом»

Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
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