Финансы
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%URA.Ru 08:12
Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе. По словам Хасиса, в Евросоюзе уровень инфляции гораздо ниже, чем в России.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
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Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
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В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
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Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Культура
В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата»
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.
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Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
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Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество
В Крыму прогнозируют до 36 градусов тепла
Обновлено в 09:34
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Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата
В МИД РФ пояснили, что тогда в Киеве «безосновательно объявили» сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 14:53
Финансы
Дефицит бюджета США превысил прошлогодний показатель
Сегодня, 13 августа 2019 года, стало известно, что за 10 месяцев текущего года дефицит бюджета составил $867 млрд, что на 27% больше, чем за весь прошлый финансовый год ($779 млрд).
Обновлено в 00:34
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Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Политика
Данилюк заявил, что пока не видит нужды снимать с Донбасса экономическую блокаду
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ситуация никак не поменяется, если Киев снимет экономические санкции с Донбасса.
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Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
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Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
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Обновлено в 10:00
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
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Обновлено в 14:00
Экономика
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено в 09:18
Политика
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07