Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе. По словам Хасиса, в Евросоюзе уровень инфляции гораздо ниже, чем в России.

В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%

Космос Ученые второй раз в истории обнаружили зарождающуюся экзопланету Используя новый метод, ученые обнаружили новую планету в середине протопланетного диска. В этот раз явление было замечено у звезды HD 97048.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Здоровье Простуду могут помочь вылечить простые носки Специалисты рекомендуют проводить такую процедуру несколько дней, а носки снимать только по утрам.

Политика Путин пообщался с маленькими танцорами Владимир Путин пожал руку одному из танцоров, а перед юной балериной даже опустился на колено и поцеловал ей руку.

Авто Bosch сделает приборную панель автомобилей трехмерной Bosch не занимается производством автомобилей, поэтому сроки появление 3D-приборных панелей в новых моделях зависят он автопроизводителей, с которыми она сотрудничает.

Футбол Наби Кейта травмировался на тренировке «Ливерпуля» в Стамбуле Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму на тренировке команды перед матчем с "Челси" за Суперкубок УЕФА.

Политика Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве Обновлено в 19:00 В Кремле впервые прокомментировали акции протеста в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Армия и оружие Reuters: США считают, что испытание Россией новой ракеты ставит под вопрос продление СНВ-3 США считают, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет.

Армия и оружие Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.

Армия и оружие Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО Минобороны России сообщило 13 августа, что натовский истребитель F-18 попытался сблизиться с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Политика Трамп пригрозил выходом США из ВТО Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество Школу в Швеции решили отапливать за счет тепла от крематория В Швеции обогрев при за счет крематория набирает популярность, так в Ассоциации кладбищ и крематориев (SKKF) отмечают, что около 50 крематориев используют производимое тепло для обогрева своих или иных помещений.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Общество В России изменят правила выплаты детских пособий Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что в России изменят правила выплаты детских пособий.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" указывает, что священные писания четырех религий не могут проверяться на экстремизм или быть признанным экстремистским, прокомментировал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк заключение специалистов Вятского университета, которые нашли признаки экстремизма в одном из псалмов Библии.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Кубани В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Экономика Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom объявили о повторном слиянии спустя 14 лет после разделения.

Культура Объявлен конкурс концепций развития Российского этнографического музея Об открытии конкурса концепций развития Российского этнографического музея объявило Министерство культуры РФ.