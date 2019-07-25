с чего всё началось

25 июля Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе "Ситимобил" и Delivery Club.

В Сбербанке не увидели проблемы в партнерстве с «Яндексом» и с Mail.ru

Политика Лидер «Слуги народа» выступил за новый закон о выборах в Раду Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о необходимости нового закона о выборах в Верховную раду.

Политика Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Политика Украинцы остались без российского дизтоплива Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.

Теннис Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.

Политика Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».

Экономика СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.

Шоу-бизнес Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.

Политика В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.

Авто Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего Согласно результатам исследования JD Power, больше всего своих владельцев удовлетворяют автомобили Porsche.

Гаджеты Apple — крупнейший корпоративный пользователь солнечной энергии в США Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.

Экономика Медведев поддержал инициативу по устранению разницы в зарплатах учителей по регионам Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение, направленное на устранение разницы между зарплатами учителей по регионам.

Политика Конгресс США одобрил отсрочку для потолка госдолга Законопроект о продлении на два года срока наступления потолка американского госдолга получил одобрение Конгресса США, передаёт C-Span.

Политика Украина нашла замену российскому газу в Катаре Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.

Происшествия Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.

Политика В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

Общество О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.

Политика Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

Политика В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.

Армия и оружие СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.

Происшествия Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.