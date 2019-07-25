Экономика
В Сбербанке не увидели проблемы в партнерстве с «Яндексом» и с Mail.ruИнтерфакс 07:57
25 июля Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе "Ситимобил" и Delivery Club.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении компаний.Forbes02:27
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Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.
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Экономика
Медведев поддержал инициативу по устранению разницы в зарплатах учителей по регионам
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Политика
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