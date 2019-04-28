Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступностиРБК вчера в 10:08

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.
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Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Вести.Ruвчера в 09:51

Сбербанк назвал главные хакерские тренды

Life.ruвчера в 10:25

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

РБКвчера в 10:08

Сбербанк перечислил тренды в области киберпреступлений

News.ruвчера в 09:59

Сбербанк рассказал о главных направлениях угроз от хакеров

РЕН ТВвчера в 10:38

Сбербанк: Мошенничество методом социнженерии процветает

ПРАЙМвчера в 10:42

Названы три тренда в области киберпреступлений

Взгляд.рувчера в 08:54
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Музыка

Спасенная песней Началовой дочь Алсу выиграла «Голос»

Обновлено вчера в 02:31
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье

Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном городе Ступино. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Молодежной.
Обновлено в 05:24
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Сгорел дом рэпера Гуфа в Подмосковье

Обновлено в 09:19
Происшествия

На набережной в Питере подорвался мужчина

Обновлено в 09:29
Политика

Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина

Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Политика

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч

Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг.
Обновлено в 08:22
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Футбол

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

«Уфа» на своем поле обыграла «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го тура чемпионата России.
Обновлено в 06:34
Общество

Cirque du Soleil изменит костюмы для гастролей в Саудовской Аравии

Обновлено в 05:35
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли четыре человека

Автомобиль скатился в реку Дон в Ростовской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного УГИБДД ГУ МВД.
Обновлено в 06:08
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Происшествия

«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Общество

Предстоящей ночью в Петербурге ожидаются заморозки

По информации синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбик термометра опустится до -1 градуса, в пригородах местами ожидается до -4 градусов.
Обновлено в 08:34
Космос

Грядёт коллапс: Плазменный дождь спровоцировали ануннаки – эксперт

Постоянное потребление энергетических ресурсов провоцирует Светило на аномальное поведение, и даже плазменный дождь стал привычным явлением, хотя это явление было менее заметным ещё 10 лет назад, говорят эксперты.
Обновлено в 07:25
Политика

Россия заявила о принципиальной готовности к ядерному разоружению

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия вместе с Вашингтоном.
Обновлено в 08:24
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Происшествия

На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей

Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

В Ливии предупредили о возможных перебоях в добыче нефти

Боевые действия в Ливии могут привести к перебоям в добыче нефти и поставках топлива на местный рынок, говорится в опубликованном в субботу вечером заявлении ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC).
Обновлено вчера в 19:13
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Политика

СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Гаджеты

Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair

Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Общество

Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями

Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
Обновлено в 08:30
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