Экономика
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступностиРБК 10:08
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено в 20:08
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 22:00
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено в 22:05
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Футбол
Неймар ударил болельщика после проигрыша ПСЖ
Звезда французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар вступил в конфликт с болельщиком после проигрыша его команды в серии пенальти "Ренну" в финале Кубка Франции.
Обновлено в 22:02
Происшествия
На трассе в Подмосковье загорелся пассажирский автобус
В подмосковном Домодедово на трассе загорелся пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) «Метеор».
Обновлено в 09:39
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Музыка
Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Тунисе 12 человек погибли в столкновении двух грузовиков
31 апреля семь человек погибли и около 30 получили травмы при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Индии.
Обновлено в 22:53
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных с великим праздником святой Пасхи и напомнил, что он является главным для христианского мира и выражает самую суть — веры в воскресение Господа Иисуса, которое произошло почти две тысячи лет назад.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Гаджеты
Новый iPhone XR 2 может получить двойную основную камеру
Предполагается, что наличие двойной камеры еще больше увеличит популярность модели, ведь в линейке моделей 2018 года iPhone XR занимает в продажах львиную долю.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния).
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Наука
Физики научились управлять рентгеновским скальпелем
Одним из направлений рентгеновской физики считается контроль динамики движения молекул, в частности их вращения, который относится к фундаментальным аспектам физики и химии.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
«Бахилы завозят машинами»: как работает мусоросортировочный завод в Тюмени
Накануне, 26 апреля, чиновники и журналисты из Свердловской области посетили мусоросортировочный завод под Тюменью, чтобы своими глазами увидеть процесс сортировки твёрдых коммунальных отходов.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Спартак» планирует купить трёх игроков
"Спартак" намерен расстаться с рядом игроков и пригласить на их место трёх исполнителей.
Обновлено в 07:28
Общество
Фиолетовые волосы и серьга в носу: школьники Севастополя бунтуют против «уравниловки» дресс-кода
Чем бы дитя не красилось В редакцию ForPost обратилась жительница города, обеспокоенная повышенным вниманием педагогов и психолога школы к цвету волос её ребёнка-подростка.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:22