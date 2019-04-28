Экономика
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступностиРБК вчера в 10:08
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 00:31, Ашберн
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Примадонна подарила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачёвой».
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Полиция США установила личность стрелка в синагоге
Американские правоохранители установили личность мужчины, который устроил массовую стрельбу в синагоге города Повэй.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
Обновлено вчера в 05:07
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ
Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов
Обновлено вчера в 20:14
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:33
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы
Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено 26 апреля в 12:28
Здоровье
Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича
Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.
Обновлено вчера в 06:25
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:40
Гаджеты
Новый iPhone XR 2 может получить двойную основную камеру
Предполагается, что наличие двойной камеры еще больше увеличит популярность модели, ведь в линейке моделей 2018 года iPhone XR занимает в продажах львиную долю.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
«Динамо» и «Ахмат» голов не забили
Обновлено вчера в 13:53