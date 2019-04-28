Экономика
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступностиРБК вчера в 10:08
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:03, Ашберн
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Пожар произошел на кровле Никитского храма в подмосковной Коломне
"Произошел пожар на кровле Никитского храма на площади 300 кв. м, он был ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:44
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России
В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам.
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Общество
Букмекеры составили портрет и сделали ставки на имя будущего малыша Маркл
Еще 60% букмекерских ставок в William Hill касаются того, что ребенка назовут, как и мать принца Гарри, Дианой, замечает RTI.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу
"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Подозреваемый в убийстве новокузнецкого студента путается в показаниях
Жертвой злоумышленника стал студент 1-го курса Новокузнецкого горно-транспортного колледжа (НГТК).
Обновлено в 00:49
Кино
Хлоя Морец сыграет в фильме про Тома и Джерри
Обновлено в 01:26
Футбол
Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»
У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:16
Религия
Сегодня православные отмечают Пасху
Обновлено вчера в 13:34
Здоровье
В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника
Обновлено в 00:51
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Религия
Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля.
Обновлено вчера в 20:23
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном
Обновлено вчера в 09:04
Авто
Причина отсутствия американских автомобилей на дорогах Японии
Жители Японии выработали свое собственное отношение к автомобильной продукции американских компаний.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Происшествия
Пожар в распределительном центре в Воронежской области локализован
Пожарные смогли локализовать в воскресенье пожар, возникший в распределительном центре "Магнит" в селе Нечаевка Воронежской области.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Авто
Suzuki готовит к выпуску «убийцу» Hyundai Creta
По информации издания ICN, «убийца Креты» от «Сузуки» будет спроектирован на архитектуре следующего поколения Suzuki Vitara, которое поступит на глобальные рынки в 2021 году.
Обновлено в 01:38
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено 26 апреля в 12:35
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
Обновлено 26 апреля в 05:41
Политика
Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
Обновлено вчера в 06:00