В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступностиРБК вчера в 10:08

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

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