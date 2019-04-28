Экономика
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступностиРБК вчера в 10:08
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия
На набережной Петербурга прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Обновлено в 10:44
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Автомобильные эксперты составили рейтинг опций, которые сейчас активно рекламируются в автопроме, но не несут полезной нагрузки.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из травматики в кафе в Зеленограде
Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке ведомства.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Под Владимиром на пожаре погиб школьник
С огнем боролись два пожарных расчета. После того, как с огнем было покончено, сотрудники МЧС нашли под завалами тело мальчика.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на дороге в ФРГ, более 20 пострадавших
Отмечается, что крупная авария произошла из-за гололедицы и града на дороге. Пострадавших эвакуировали на двух вертолетах.
Обновлено в 10:56
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Общество
Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями
Похожим образом распределены места и в одном из районных центров Ленинградской области.
Обновлено в 08:30
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
Кино
«Повелитель мух» в космосе: объявлен состав нового sci-fi триллера
В картине сыграют Колин Фаррелл, Лили-Роуз Депп, Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться»), Фионн Уайтхэд («Дюнкерк»), Айзек Хэмпстед-Райт («Игра престолов») и другие.
Обновлено вчера в 07:02
Кино
Славный город Багдад: появились новые кадры «Аладдина» Гая Ричи
Игровая версия «Аладдина» обзавелась порцией новых кадров. Проект Гая Ричи выйдет в российский прокат 23 мая.
Обновлено в 04:17
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под фамилией Александра Благонравова
Отечественную актрису Ирину Цывину похоронили под фамилией ее последнего супруга Александра Благонравова.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Шахтер» обыграл «Мариуполь», не реализовав два пенальти
В составе донецкого клуба пенальти не реализовали Жуниор Мораес и Алан Патрик. С 49-й минуте "Мариуполь" играл в меньшинстве.
Обновлено в 08:54
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Общество
В начале рабочей недели петербуржцев ждут мороз и солнце
В воскресенье, 28 апреля, стало известно, что рабочая неделя начнётся для петербуржцев с малооблачного неба и заморозков.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Мария Шарапова официально представила своего возлюбленного
Титулованная теннисистка Мария Шарапова, наконец, официально представила своего избранника публике.
Обновлено в 08:56
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08