Экономика
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступностиРБК вчера в 10:08
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Обновлено вчера в 15:09
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Россия может напасть на Украину
Россия может пойти на военное вмешательство в Донбасс, если новый президент Украины попытается разрешить конфликт силовым путем.
Обновлено вчера в 22:34
Спорт
Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Баку
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям
Президент США Дональд Трамп заявил о росте американской экономики на 3,2% за первый квартал, это огромные объемы роста, подчеркнул Песков.
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский требует вернуть Крым Украине
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может стать серьезной головной болью для Владимира Путина, поскольку не собирается признавать законным присоединение Крыма к России в 2014 году.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Певица МакSим после ДТП потеряла память
Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Хоккей
В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
Песков рассказал, как Путин готовится к мероприятиям
Главе государства всегда необходимо знать все детали и нюансы, рассказал представитель политика в эфире телеканала «Россия 1». Как правило, он использует перелёты и переезды для изучения информации.
Обновлено в 07:49
Происшествия
«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве
Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Скотленд-Ярд возобновил следствие по делу сорокалетней давности
Поводом для продолжения следствия по делу сорокалетней давности послужило очередное обострение ситуации в Северной Ирландии.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Авто
Nissan в марте увеличил продажи в России на 27%
В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 89% до 2988 штук.
Обновлено в 07:00
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Происшествия
ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ
Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.
Обновлено в 06:39
Путешествия
Группа россиян застряла в китайском аэропорту
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Музыка
В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию
Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Почему россияне теряют зрение
Люди теряют зрение из-за неправильного питания В первую очередь зрение страдает от дисбаланса в питании.
Обновлено в 07:11
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02