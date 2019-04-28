Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступностиРБК вчера в 10:08

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.
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Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Вести.Ruвчера в 09:51

Сбербанк назвал главные хакерские тренды

Life.ruвчера в 10:25

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

РБКвчера в 10:08

Сбербанк перечислил тренды в области киберпреступлений

News.ruвчера в 09:59

Сбербанк рассказал о главных направлениях угроз от хакеров

РЕН ТВвчера в 10:38

Сбербанк: Мошенничество методом социнженерии процветает

ПРАЙМвчера в 10:42

Названы три тренда в области киберпреступлений

Взгляд.рувчера в 08:54
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Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено вчера в 15:09
Авто

Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Россия может напасть на Украину

Россия может пойти на военное вмешательство в Донбасс, если новый президент Украины попытается разрешить конфликт силовым путем.
Обновлено вчера в 22:34
Спорт

Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Баку

Обновлено вчера в 13:11
Политика

Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям

Президент США Дональд Трамп заявил о росте американской экономики на 3,2% за первый квартал, это огромные объемы роста, подчеркнул Песков.
Обновлено в 06:39
Политика

Зеленский требует вернуть Крым Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может стать серьезной головной болью для Владимира Путина, поскольку не собирается признавать законным присоединение Крыма к России в 2014 году.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Певица МакSим после ДТП потеряла память

Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

Песков рассказал, как Путин готовится к мероприятиям

Главе государства всегда необходимо знать все детали и нюансы, рассказал представитель политика в эфире телеканала «Россия 1». Как правило, он использует перелёты и переезды для изучения информации.
Обновлено в 07:49
Происшествия

«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве

Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Обновлено в 05:05
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Скотленд-Ярд возобновил следствие по делу сорокалетней давности

Поводом для продолжения следствия по делу сорокалетней давности послужило очередное обострение ситуации в Северной Ирландии.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Авто

Nissan в марте увеличил продажи в России на 27%

В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 89% до 2988 штук.
Обновлено в 07:00
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Происшествия

ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ

Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.
Обновлено в 06:39
Путешествия

Группа россиян застряла в китайском аэропорту

Обновлено в 06:53
Происшествия

В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию

Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Музыка

В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Здоровье

Почему россияне теряют зрение

Люди теряют зрение из-за неправильного питания В первую очередь зрение страдает от дисбаланса в питании.
Обновлено в 07:11
Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
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