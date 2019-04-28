Экономика

Сбербанк назвал главные тренды в киберпреступностиАМИТЕЛ 27 апреля в 23:21

Вторым трендом Кузнецов назвал утечку данных. По его словам, в этой области уже появился развивающийся рынок. Также зампред правления Сбербанка выделил мошенничества, в частности с помощью социальной инженерии.
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Сбербанк рассказал о главных направлениях угроз от хакеров

РЕН ТВ27 апреля в 10:38

Сбербанк назвал главные хакерские тренды

Life.ru27 апреля в 10:25

Сбербанк перечислил тренды в области киберпреступлений

News.ru27 апреля в 09:59

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

РБК27 апреля в 10:08

Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Вести.Ru27 апреля в 09:51

Сбербанк: Мошенничество методом социнженерии процветает

ПРАЙМ27 апреля в 10:42

Названы три тренда в области киберпреступлений

Взгляд.ру27 апреля в 08:54
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Музыка

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал

Обновлено вчера в 02:37
Происшествия

Останки загадочного существа обнаружили на пляже в Великобритании

Обновлено в 00:12
Происшествия

Не менее 17 человек погибли в результате наводнений в Индонезии

По меньшей мере 17 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней, вызванных мощными тропическими ливнями.
Обновлено вчера в 21:29
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено вчера в 18:28
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске

Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро объявил о решении покинуть пост главного тренера сборной Китая.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика

Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро

При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).
Обновлено в 01:54
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Авто

Розничные продажи Aurus начнутся позже запланированного срока

Обновлено вчера в 16:51
Футбол

Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Общество

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Экономика

Таможня забирает добро у «Талиона». Александр Ебралидзе: «Знаю»

Северо-Западное таможенное управление 22 апреля предъявило претензию на 1,8 млрд рублей компании "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД"), принадлежащей владельцу холдинга "Талион" Александру Ебралидзе.
Обновлено в 02:00
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Религия

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя

Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено 27 апреля в 17:58
Шоу-бизнес

Меган Фокс отменила свой развод

Как стало известно, 32-летняя Меган Фокс подала в суд Лос-Анджелеса петицию, в которой отозвала свое заявление о разводе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено вчера в 09:58
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне

Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Помощница Алсу впервые дала комментарий о победе Микеллы

Обновлено в 02:00
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Космос

Модернизация «Гагаринского старта» задерживается из-за ОАЭ

ОАЭ до сих пор не согласились вложить средства в модернизацию «Гагаринского старта» космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Кемерове эвакуировали торговый центр «Я»

Утром 29 апреля на Кузнецком проспекте эвакуировали торговый центр "Я". Фотографии с места событий прислал в редакцию A42.RU очевидец.
Обновлено в 00:15
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