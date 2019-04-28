Экономика
Сбербанк назвал главные тренды в киберпреступностиАМИТЕЛ 27 апреля в 23:21
Вторым трендом Кузнецов назвал утечку данных. По его словам, в этой области уже появился развивающийся рынок. Также зампред правления Сбербанка выделил мошенничества, в частности с помощью социальной инженерии.
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Музыка
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Обновлено вчера в 02:37
Происшествия
Не менее 17 человек погибли в результате наводнений в Индонезии
По меньшей мере 17 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней, вызванных мощными тропическими ливнями.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено вчера в 18:28
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске
Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро объявил о решении покинуть пост главного тренера сборной Китая.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро
При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).
Обновлено в 01:54
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Розничные продажи Aurus начнутся позже запланированного срока
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Экономика
Таможня забирает добро у «Талиона». Александр Ебралидзе: «Знаю»
Северо-Западное таможенное управление 22 апреля предъявило претензию на 1,8 млрд рублей компании "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД"), принадлежащей владельцу холдинга "Талион" Александру Ебралидзе.
Обновлено в 02:00
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя
Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено 27 апреля в 17:58
Шоу-бизнес
Меган Фокс отменила свой развод
Как стало известно, 32-летняя Меган Фокс подала в суд Лос-Анджелеса петицию, в которой отозвала свое заявление о разводе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 09:58
Автоспорт
Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Помощница Алсу впервые дала комментарий о победе Микеллы
Обновлено в 02:00
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Космос
Модернизация «Гагаринского старта» задерживается из-за ОАЭ
ОАЭ до сих пор не согласились вложить средства в модернизацию «Гагаринского старта» космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Кемерове эвакуировали торговый центр «Я»
Утром 29 апреля на Кузнецком проспекте эвакуировали торговый центр "Я". Фотографии с места событий прислал в редакцию A42.RU очевидец.
Обновлено в 00:15