В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в ЕвропуВедомости 03:00

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка. Сначала услугой смогут воспользоваться владельцы iPhone, позже она появится и на устройствах Android.

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу

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