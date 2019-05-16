Экономика

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в ЕвропуВедомости 03:00

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка. Сначала услугой смогут воспользоваться владельцы iPhone, позже она появится и на устройствах Android.
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Сбербанк запустил онлайн-переводы в страны Европы

News.ru04:05

Сбербанк запустил онлайн-переводы на счета в 14 европейских стран

РИА Новости04:01

Сбербанк запустил переводы в Европу через мобильное приложение

Банки.ру03:36

Сбербанк запустил возможность переводов в Европу

Rambler News Service03:41

Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение

ТАСС03:38

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза

Российская газета03:53

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу

Ведомости03:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ начал отгружать внедорожные Lada Granta

Обновлено в 03:56
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции

В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В московском парке спасли ребенка, который провалился в люк

В парке 850-летия Москвы спасли ребенка, который провалился в люк.
Обновлено в 11:31
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

В начале эксперимента активность задней поясной коры участников при наблюдении за связанными с курением триггерами проверили с помощью фМРТ: участникам показывали, к примеру, изображения курящих людей и людей без сигарет — в качестве контрольного условия.
Обновлено в 10:19
Хоккей

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено в 02:58
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России

В России многие интернаты и дома престарелых находятся в неудовлетворительном состоянии, система оказания такой помощи деградировала, нужно подготовить программу их восстановления, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о реализации федерального проекта «Старшее поколение», передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 09:10
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Обновлено в 06:15
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Здоровье

Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено в 04:35
Футбол

«Ювентус» подтвердил увольнение Массимилиано Аллегри

«Ювентус» официально подтвердил, что по окончании сезона главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб, передает Il Messaggero в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Пенсионерку оштрафовали за дебош на рейсе Москва — Симферополь

Сотрудники Крымского линейного управления МВД на транспорте привлекли к административной ответственности 65-летнюю уроженку Владимирской области за дебош на борту рейса Москва — Симферополь.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Обновлено в 04:47
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено в 09:59
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Летчики армейской авиации ЗВО прибыли в Крым на конкурс «Авиадартс»

Обновлено в 04:24
Происшествия

В Москве у резиденции Патриарха вывесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 20:15
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Полеты дронов над объектами Олимпиады-2020 запретили в Японии

Парламент Японии в пятницу принял законопроект, запрещающий использование беспилотных летательных аппаратов над военными объектами и сооружениями Олимпиады-2020, передает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Политика

Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
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