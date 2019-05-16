Экономика
В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в ЕвропуВедомости 03:00
Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка. Сначала услугой смогут воспользоваться владельцы iPhone, позже она появится и на устройствах Android.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Политика
60 депутатов задекларировали доходы ниже прожиточного минимума
60 региональных депутатов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, а 11 человек указали минимальный заработок, сообщает РБК.
Обновлено в 03:20
Теннис
Федерер снялся с турнира в Риме
Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме перед четвертьфиналом против Стефаноса Циципаса из-за травмы правой ноги.
Обновлено в 08:15
Музыка
Лазарев выступил во втором полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко жила в однушке с крысами
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер
В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Авто
В апреле в Европе вновь снизились продажи автомобилей
В апреле в Европе снизился уровень продаж автомобилей.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Транспорт
Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах короче пяти часов
Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов с 1 июня, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала точеную фигуру в «голом» платье
Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram новое фото, на котором она, с первого взгляда, кажется раздетой.
Обновлено в 01:17
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Экономика
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Авто
Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara
Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила майские цены на автомобили Suzuki.
Обновлено в 00:57
Технологии
«Вымпелком» обновит сети связи в Москве
Партнером по модернизации оператора стал Huawei «Вымпелком» инвестирует 5 млрд руб. в обновление сетей мобильной связи в Москве в партнерстве с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра
В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
Наука
Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности
Физики создали теоретическую модель, объясняющую процесс и позволяющую рассчитывать форму и физические характеристики жидкой спирали.
Обновлено 14 мая в 08:00
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Технологии
В Германии летающее такси успешно совершило первый полет
На следующем этапе испытаний Lilium Jet компания будет тестировать переход от вертикального взлета к горизонтальному полету.
Обновлено в 06:25
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Политика
«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже
Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
Обновлено в 08:01
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 17:44