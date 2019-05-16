Экономика

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в ЕвропуВедомости 03:00

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка. Сначала услугой смогут воспользоваться владельцы iPhone, позже она появится и на устройствах Android.
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Сбербанк запустил возможность переводов в Европу

Rambler News Service03:41

Сбербанк запустил онлайн-переводы на счета в 14 европейских стран

РИА Новости04:01

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза

Российская газета03:53

Сбербанк запустил онлайн-переводы в страны Европы

News.ru04:05

Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение

ТАСС03:38

Сбербанк запустил переводы в Европу через мобильное приложение

Банки.ру03:36

В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу

Ведомости03:00
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Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Политика

60 депутатов задекларировали доходы ниже прожиточного минимума

60 региональных депутатов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, а 11 человек указали минимальный заработок, сообщает РБК.
Обновлено в 03:20
Теннис

Федерер снялся с турнира в Риме

Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме перед четвертьфиналом против Стефаноса Циципаса из-за травмы правой ноги.
Обновлено в 08:15
Музыка

Лазарев выступил во втором полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко жила в однушке с крысами

Обновлено в 08:17
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Авто

В апреле в Европе вновь снизились продажи автомобилей

В апреле в Европе снизился уровень продаж автомобилей.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Транспорт

Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах короче пяти часов

Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов с 1 июня, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала точеную фигуру в «голом» платье

Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram новое фото, на котором она, с первого взгляда, кажется раздетой.
Обновлено в 01:17
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Экономика

Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку

Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Авто

Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara

Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила майские цены на автомобили Suzuki.
Обновлено в 00:57
Технологии

«Вымпелком» обновит сети связи в Москве

Партнером по модернизации оператора стал Huawei «Вымпелком» инвестирует 5 млрд руб. в обновление сетей мобильной связи в Москве в партнерстве с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра

В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
Наука

Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности

Физики создали теоретическую модель, объясняющую процесс и позволяющую рассчитывать форму и физические характеристики жидкой спирали.
Обновлено 14 мая в 08:00
Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Технологии

В Германии летающее такси успешно совершило первый полет

На следующем этапе испытаний Lilium Jet компания будет тестировать переход от вертикального взлета к горизонтальному полету.
Обновлено в 06:25
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Политика

«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже

Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
Обновлено в 08:01
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 17:44
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