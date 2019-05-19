Энергетика

В Саудовской Аравии прокомментировали оценки экспорта нефти ИранаRT на русском 16:27

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что никто точно не знает, сколько нефти производит и экспортирует Иран.
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В Саудовской Аравии прокомментировали оценки экспорта нефти Ирана

RT на русском16:27

Никто точно не знает, сколько нефти производит и экспортирует Иран - аль-Фалих

ПРАЙМ15:51
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Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

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Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
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Хоккей

Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев

Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено в 16:38
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
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Политика

Эрдоган заявил о «непрекращающемся давлении» на Турцию из-за рубежа

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Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
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Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

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Обновлено в 16:40
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.
Обновлено в 14:06
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.
Обновлено в 15:57
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Футбол

Максим Беляев: «„Краснодар“ на протяжении всей игры был лучше и свежее»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев подвел итог поражению от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ.
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Кино

Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей

Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке

В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.
Обновлено в 05:25
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Эрдоган подтвердил совместное производство С-500 с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».
Обновлено в 04:08
Здоровье

Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк

Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета дали жителям Татарстана ряд советов, как избежать укусов обитающих в республике гадюк.
Обновлено в 15:28
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова

В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Интер» разгромно проиграл «Наполи»

«Наполи» разгромил «Интер» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 16:26
Политика

Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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